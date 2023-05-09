Adıyaman’da bulunan ve depremde hasar görmeyen camilerde temizlik yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları sonrası Kayseri Kocasinan Belediyesine bağlı Cami Temizlik ekipleri Adıyaman’a, geldi. Ekipler, depremden dolayı hasar görmeyen 28 cami içerisinde ve çevresinde dip bucak temizlik yaptı. Yoğun bir çalışma sarf eden ekipler, camilerde bulunan halıları da yıkayarak yeniden yerlerine serdi. Vali Gökmen Çiçek ve ekiplere teşekkür eden Adıyaman Merkez Cami ve Kuran Kursları Yaptırma ve Onarma Derneği Başkanı Mehmet Çelik, “Camilerimizin bir çoğu depremden dolayı hasar görmüştü. Hasarsız olan camilerimizde ise Vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla temizlendi. Oldukça güzel bir çalışma yapıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.