Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen hayvan üreticileri için AFAD Başkanlığı işbirliği ile tedarik edilecek hayvan barınak çadırlarının alt yapısı oluşturulmaya başlandı.

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen hayvan üreticileri için AFAD Başkanlığı işbirliği ile tedarik edilecek hayvan barınak çadırlarının alt yapısı oluşturulmaya başlandı.

Köy muhtarları ve üreticilerle birlikte afetten etkilenen üreticilerin hayvan barınak çadırı kurulma alanları, il ve ilçe tarım ekiplerince tespit edildi.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün girişimleriyle Tarım ve Orman Bakanlığınca, afetten etkilenen üreticilerin barınak çadırı kurulum ve alt yapı işlemleri için gerekli ödeneğin tahsisi sağlandı.

Sahada yapılan hayvan barınağı alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, ekiplerle birlikte yapılan hasar tespit ve hayvan varlığı çalışmalarını değerlendirdi. Cineviz, "Hiçbir vatandaşımızın hayvanı dışarıda kalmayacak. İhtiyaç dahilinde çadırlar kurulmaya başlanacak. Vatandaşlarımızın nasıl barınma ihtiyacı varsa, hayvanların da var. Bölgede hayvancılık çok önemli bir faaliyet. Bu nedenle en kısa zamanda bütün köylerde bu ihtiyaç giderecek. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız mağdur olmayacak" diye konuştu.