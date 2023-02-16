Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilen ’ateş savaşçıları’ ve 20 arazöz deprem bölgesinde 7/24 çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere deprem bölgesine gönderilen ’ateş savaşçıları’ ve 20 arazöz deprem bölgesinde 7/24 çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından başlatılan arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ve yardım kampanyaları devam ediyor. 11 ilde yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından binlerce kişi evsiz kalırken, bölgeye sevk edilen binlerce ekip deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde yaşanan içme suyu ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü; afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Antalya’nın farklı ilçelerinden çok sayıda orman personeli ile 20 arazözü deprem bölgesine göndermişti.

Depremzedeler için adeta can suyu oldular

Arazözlerle deprem bölgesindeki afetzedelere ve bölgede görev yapan ekiplere içme suyu taşıya ateş savaşçıları, depremzedeler için adeta can suyu oldu. Depremde zarar gören altyapı nedeniyle içme ve kullanma suyu sıkıntısının yaşandığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde afetzedeler için 7/24 su taşıyan ekipler, bir yandan da enkaz çalışması tamamlanan sokakların temizliğini gerçekleştiriyor. Ateş savaşçıları, gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem afetzedelerin hem de bölgede görev alan kurtarma ekipleriyle kolluk kuvvetlerine büyük kolaylık sağlıyor.