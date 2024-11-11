Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’ın Erzin ilçesinde avokado hasadına başlandı. Çiftçi Halil Ay’ın 4 buçuk dönümlük tarlasında yetiştirdiği avokado, tarladan tane fiyatı 20 TL’den alıcı buluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan Hatay’da çiftçiler üreterek depremin izlerini silmeye çalışıyor. Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Erzin ilçesinde avokado hasat başladı. Yeşiltepe Mahallesi’nde çiftçilik yapan Halil Ay’ın 4 buçuk dönümlük arsasında yetiştirdiği avokado, tarladan tane fiyatı 20TL’den alıcı buluyor. Bahçesinde 110 avokado ağacı bulunan Ay, hasattan oldukça umutlu.

“Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar”

Bereketli topraklarda çiftçilik yapan 34 yaşındaki Halil Ay, “Avokado yetiştiriciliğini yaklaşık dört buçuk dönüm arazinin içinde yapıyoruz. Bunun bir buçuk dönüme yakını avokado. Ortalama olarak baz alırsak tane fiyatı 20 TL, market satış fiyatı 35-40 TL bandında değişiyor. Avokado hasadına eylül ayında başlanır, ekim ayı boyunca devam eder. Hasadı yapılan avokado soğuk havalarda muhafaza edilir, soğuk havaların bitmesiyle kademe kademe ihtiyaca göre satışa sunulur. Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar. İşçilerin yevmiyesi bin lira. Türkiye’de genelde avokadonun dört cinsi var. Bizim elimizde olan Hass ve Fuerte cinsleridir” ifadelerini kullandı.