Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyetlerini yürüten, 911 Arama Kurtarma Derneği Osmaniye’de hayat kurtarmaya devam ediyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyetlerini yürüten, 911 Arama Kurtarma Derneği Osmaniye’de hayat kurtarmaya devam ediyor.

Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği, deprem Bölgesine intikal ederek kurtarma çalışmalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleriyle sürdürüyor. 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, enkazda iğneyle kuyu kazarak enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya ekiple devam ediyor.

Depremin olduğu günden hemen sonrasında ivedilikle koordinasyon sağlandıktan hemen sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye’sinin destekleriyle bir otobüsle Osmaniye intikal etti. Osmaniye gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirten Mustafa Gürsoy “ Osmaniye’de 911 Arama Kurtarma ekibi olarak bölgemizden 60 üyemizle beraber canla başla enkaz altında kalanları sağ olarak kurtarmaya çalışıyoruz. Osmaniye’de 2 enkazda arama kurtarma çalışmalarını 911 olarak biz organize ediyoruz.” Dedi.