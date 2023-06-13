Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Emre Bostan enkaz kaldırma çalışmalarında havada uçuşan asbest için ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini kaydetti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü deprem bölgesi Adıyaman’da sağlık sorunlarına dair bilgi paylaşımlarına devam ediyor.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yusuf Emre Bostan, “Yaşadığımız deprem felaketi sonrası şehrimizde hasar gören binaların yıkımı devam etmektedir. Bu binaların yıkımı esnasında alınan önlemlere rağmen ciddi miktarda toz oluşmakta ve rüzgarla şehrin geneline yayılmaktadır. Vatandaşların tozu önemsemeden yıkım faaliyetlerini izledikleri ve herhangi bir önlem almadıkları görülmektedir. Bu ileride ciddi bir sağlık sorunu olabilmektedir.

Birçok kişi tozu küçük toprak parçası olarak bilmekte ve önemsememektedir fakat bu küçük parçacıkların bir kısmını asbest, kurşun, civa, arsenik, küf, polen gibi maddeler oluşturmaktadır. Bu maddelerden asbest 2010 yılına kadar binalarda yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktaydı fakat akciğer zarında kansere neden olduğu tespit edildiği için kullanımı yasaklanmıştır. 2010 yılı öncesi yapılan binalarda kullanıldığı için yıkım esnasında toz olarak havaya karışabilmektedir. Bunun yanında zehirli etkileri bilinen kurşun, civa, kadmiyum gibi elektronik cihazlarda kullanılan metallerde yıkımla birlikte toz olarak havaya karışabilmektedir. Özellikle eski binalarda duvarlarda biriken küf ve diğer organik yapıların havaya karışması ve insanlar tarafından solunmasıyla alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyonlar görülebilmektedir” dedi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar ile ilgili uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Yusuf Emre Bostan, “Hassas gruplar olarak nitelendirdiğimiz çocuklar, yaşlılar, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları olanlar, alerjisi olanlar ve aslında herkes tozdan kendini mutlaka korumalıdır. Bina yıkımı olan yerlerden mümkün olduğunca uzak durulması ve yıkım çalışmalarının izlenilmemesi gerekmektedir. Bu alanlara yakın işyeri veya evi olanlar yoğun tozun oluştuğu zamanlarda kapı ve pencereleri mutlaka kapalı tutmalı, havalandırma ihtiyacı hissettiklerinde ise kısa süreli açık bırakmalı ve çalışmaların durduğu tozun oluşmadığı saatleri tercih etmelidir. Evlerin ve işyerlerinin çevresinde biriken tozlar tekrar havalanmayacak şekilde temizlenmelidir. Yıkım alanında çalışan veya yakın olmak zorunda kalan kişiler ffp2 veya ffp3 olarak isimlendirilen tozdan koruyucu maskeler takmalıdır. Ayrıca toz saç, sakal ve kıyafetlerimizde de biriktiği için yüzümüzü, saçımızı ve kıyafetlerimizi sıkça yıkamalıyız” ifadelerini kullandı.