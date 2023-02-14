Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremin ardından bu bölgeye giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri Trabzon’da döndü.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma neden olan depremin ardından bu bölgeye giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri Trabzon’da döndü.

Deprem bölgesinden görev gittikleri araçlarla birlikte Trabzon Büyükşehir Belediyesi Binası önüne gelen 39 kişiden oluşan ekip burada çiçeklerle karşılandı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, arama kurtarma ekiplerini tek tek tebrik ederek kendilerine çiçek takdim etti.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 39 kişilik arama kurtarma ekibinin dokuz gün boyunca gece gündüz demeden mücadele verdiğini belirterek “Trabzon olarak depremin ilk anından itibaren sabahın 5’inde harekete geçerek başta AFAD ve Büyükşehir Belediyesi kurtarma ekibimizle birlikte arkadaşlarımız yola çıktı. Çok geniş bir bölgede 10 ilimizi kapsayan böyle bir afette süreç kolay değildi. Arkadaşlarımız büyük gayret ve özveriyle gittikleri bölgede can siper hane bir şekilde gece gündüz mücadele verdiler. İlk günde giden Büyükşehir Belediyemizin 39 kişilik arama kurtarma ekibi yoğun 9 günlük süreci geçirdiler ve ilimize döndüler. Dokuz gün süre boyunca gece gündüz demeden mücadele verip saniyelerin saliselerin bile çok önemli olduğu bir dönemde canları kurtarma adına çok büyük çaba içerisinde oldular. Trabzon olarak şu an deprem bölgesinde tüm kurum ve kuruluşlarımızla bugün itibariyle 3 bin 283 personelimiz görev yapıyor onlarca iş makinamız o bölgedeler. Toplamda oradaki 319 iş makinamız var. Gerek enkaz kaldırmada gerekse farklı işlerde kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar. Bugün Trabzonsporumuzu ziyaret ettik. Hem teşekkür ettik hem de oynayacağımız Basel maçı ile ilgili kulübümüzün yapmış olduğu paylaşıma destek olmak adına protokolde, tribünlerde biletlerimizi satın alarak onların çağrısına bizde yöneticiler olarak sahip çıkıp sizler aracılığıyla buradan bir çağrıda bulunuyoruz. Orada tek yürek olalım ve tüm gelirlerin depremzedelere verileceği organizasyona vatandaşların katılmasını istiyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman da kurtarma ekibini tebrik ederek “Kurtardığınız her bir can bu millet için büyük bir değerdir. Allah hepinizden çok razı olsun. Bu şehrin büyük bir şehir olduğunu bir kez daha canınız pahasına gösterdiniz. Sizler Maraş’ı kahraman yapanlar, Antep’i gazi yapanlar, Urfa’yı şanlı yapanların torunları olduğunuzu canınız pahasına gösterdiniz. Hepinizi yüreğinizden öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu millet sizinle gurur duyuyor” diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekip Amiri Alaattin Sandıkçı ise zaman kaybetmeden deprem bölgesine yola çıktıklarını ifade ederek ‘’13 kişilik ekip yaptık. 3 araçla gittik. Zaman kaybetmeden yola çıktık. Ekipman ile tamamıyla hazırdık. Olumsuz hava koşullarında güzergâhımızı değiştirmek zorunda kaldık. Urfa üzerinden gittik. Gece saat 12 gibi Adıyaman’a girdik. Hemen işe koyulduk. İlk enkaza girdik. Arkadaşlarımız ses dinlemesi yaptılar, ses aldıklarını söylediler. Ayhan ve Enes depremzedelerimizi sabaha kadar uğraşarak kurtardık. Sonrasında diğerleri takip etti. Kazasız ve belasız atlattık. Bu lütuf olarak görünmesin. Bu vatani görevimiz’’ şeklinde konuştu.