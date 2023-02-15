Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından deprem bölgesi olan Adıyaman’da kurulan sahra mutfağı ile depremzedelerin yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından deprem bölgesi olan Adıyaman’da kurulan sahra mutfağı ile depremzedelerin yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Altınordu Belediyesi, Adıyaman merkezde depremden etkilenen vatandaşlar ve sahada çalışan ekipler için oluşturduğu günlük 20 bin kapasiteli sahra mutfağında 24 saat sıcak yemek hizmeti veriyor. Sahra mutfağında her gün pişirilen yemekler depremzede aileler başta olmak üzere polis, asker, arama ve kurtarma görevlisi ile kamu çalışanlarına ikram ediliyor.

Afet Koordinasyon Başkanlığı tarafından görevlendirildiği deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, eşi Ayfer Tören ile kurulan sahra mutfağını ziyaret ederek, çalışmalara destek oldu. Yemek dağıtım standında bölge halkına ve sahada çalışan ekiplere sıcak yemek ikramında bulunan Başkan Tören, devletin tüm imkanları ile ilk andan itibaren bölgede seferber olduğunu belirterek, “Devlet ve millet el ele bölgede. Ülkece hepimizi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için büyük Ordu ailemiz adına bulunduğumuz bölgede Adıyaman Malazgirt Mahallesi’nde depremden etkilenen vatandaşlarımız ve sahada çalışan ekiplerimiz için oluşturduğumuz günlük 20 bin kapasiteli sahra mutfağında 24 saat sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. Hem çalışanlarımızı yerinde gördük hem de eşim Ayfer ile birlikte sıcak yemek dağıtımına katılarak vatandaşlarımızın acılarını paylaşma imkanı bulduk. Birlik beraberlik içerisinde devlet-millet el ele vererek bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağız” dedi.