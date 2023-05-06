Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar gören Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yeni yapılacak olan sanayi için planlanan araziler, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında yaraların sürülmesi yönündeki çalışmaların devam ettiği Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, "Olağanüstü Hal Çerçevesindeki Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yeni sanayi alanlarına kavuşuyor. Böylelikle sanayicilerin uğradığı zararı giderilerek kentin üretim sahası da genişleyecek.

Geçtiğimiz günlerden Gaziantep’e bir dizi programlar dolayısıyla gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yeni ‘Sanayi Alanı’ olarak belirlenen bölgeleri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.