Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda deprem bölgesi Osmaniye’ye desteğe gelen ve birçok yardım faaliyetlerinde bulunan Güney Kore ve Türkiye Dostluk, Kültür ve Dayanışma Derneği ile gönüllüler, ülkelerine uğurlandı. Belediye Afet İrtibat Merkezinde düzenlenen uğurlama programında, duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 il arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, dünyanın çeşitli ülkelerinden yardımseverler de deprem bölgelerine gelerek yanlarında getirdikleri ihtiyaç malzemelerini afetzedelere ulaştırıyor. Bu çerçevede, aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik güney Kore’den gelen gönüllüler, Osmaniye’de yaklaşık bir hafta süreyle çeşitli yardım faaliyetlerinde bulundular. Geldikleri ilk günden itibaren yoğun program içerisinde çalışma başlatan gönüllü ekip, Samet Aybaba İzci ve Spor Kompleksi alanında çadır kurulumu yapıp, afetzedelerin kullanımına sundular. Diğer bir grup ise belediye ekipleriyle kentin farklı noktalarındaki afetzedelere günlük olarak ulaştırılan sıcak yemek dağıtımına yardım etti.

Ayrıca Güney Koreli gönüllüler, yanlarında getirdikleri bir tır dolusu yardım malzemesini, konteyner ve çadır kentlerde kalan depremzedelere ulaştırdılar. Güney Koreli bir grup doktor ve hemşire ise yanlarında getirdikleri ilaçları, Yüzme Havuzu alanında kurulu olan sağlık merkezine teslim edip, tercüman eşliğinde sağlık hizmeti sundular. Birçok etkinliğe katılarak desteklerini gösteren Güney Koreli gönüllüler, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü etkinliğinde çocuklarla bir araya gelip, İstiklal ve Çanakkale marşlarını çocuklarla birlikte okudular.

Güney Koreli gönüllüler arasında yer alan aşçılar ise Osmaniye’deki son günlerinde, Belediye Gezici Aşevinde ülkelerine özgü yemeklerden yaparak ikramda bulundular.

Güney Koreli Gönüller, Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezinde düzenlenen programla, ülkelerine uğurlandılar. Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında, Güney Koreli gönüllülere, yapmış oldukları yardım faaliyetlerinden dolayı teşekkür edilip, küçük birer hediye takdim edildi.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise kardeşlik duygularının böylesi zamanlarda çok daha ön plana çıkabildiğini belirterek, “Bunun sağlanmasına katkı sağlayan herkese Osmaniyeli hemşerilerim adına, şahsım adına, şehrin belediye başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Geçmişte bu acıları yaşamış bir ülke olarak ve o ülkenin birer vatandaşı olarak, bizimde bugün çektiğimiz acıları en iyi anlayan ülke vatandaşları olduklarına inanıyorum. Bizlere gönüllerinden, sevgi ruhuyla bakmış olmaları bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Herkese yapmış oldukları destek ve yardım faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” Dedi.