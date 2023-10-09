Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye’ye Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde çöp süpürme aracı ile çöp konteyneri desteği verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin etkili olduğu Osmaniye’de yaraların sarılması amacıyla birçok kuruluştan yardım desteği gelirken, bir destek de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan geldi. Bu çerçevesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan Osmaniye Belediyesi’nde kullanılmak üzere 1 adet çöp süpürme aracı ile 110 adet çöp konteyneri hibe edildi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve UNDP Bölge Temsilcisi Hamit Doğan Belediye Başkanı Kadir Kara’yı ziyaret ederek, hibe edilen çöp süpürme aracı ile çöp konteynerlerinin teslimatı gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan çöp süpürme aracı devir işlemlerinin ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Osmaniye’de olmaktan çok mutluyum. Belediye Başkanımız Kadir Kara beyin misafirperliğinden dolayı da çok mutluyum. Yaşanan depremlerde kayıplarınız için kendi adıma ve kurumum adına çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Çöp süpürme aracı ile çöp konteyneri hibe desteğine bizlerde çok sevindik. Daha fazla destek olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Çöp süpürme aracı ile konteynerlerin kentimize hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve UNDP Bölge Temsilcisi Hamit Doğan’ı şehrimizde ağırlamaktan memnun olduk. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde depremden etkilenen şehrimizi iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde hibe olarak şehrimize kazandırılan 1 adet yol süpürme aracı ve 110 adet çöp konteynerini teslim aldık. Osmaniye’mize hayırlı olsun. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Vinton ve UNDP Bölge Temsilcisi Sayın Doğan’a şehrimize ve belediyemize gösterdikleri yakın ilgi için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kadir Kara, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a kilim hediye etti.