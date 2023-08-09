Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, asrın felaketi sonrası deprem bölgesi için Acil Destek Kredisi başlattıklarını belirterek, “Destek programımızdan Malatya’da bin 287 işletme yararlanırken, 433 milyonluk kredi hacmi oluşturduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Dünya Bankası ile birlikte 450 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık” dedi.

Deprem bölgesi Malatya’yı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı ile Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek olan projelerin imza törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Kacır, Malatya’nın yakın zamanda çok ağır bir sınavdan geçtiğini belirterek, “6 Şubat’ta 11 şehrimizi ağır bir yıkıma uğratan deprem felaketinden en fazla etkilenen illerimizden biri oldu. Malatya’mızın karşı karşıya kaldığı bu büyük yıkım, bu büyük felaket hepimizin kalbinde derin yaralar açtı. Malatyalı kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissettik” dedi.

Yaşanan felaketin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, asrın felaketinin yaralarını sarmak için, devletin bütün imkanlarını seferber ederek harekete geçtiklerini belirten Kacır, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan dinlenmeden çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Şehirlerin kimlikleriyle yaşadığını de belirten Kacır, “Malatya’nın da kendine has kimliği, tarihi dokusu, en önemlisi de bu kadim şehri ile hemhal olmuş insanı için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Biz tabi, Malatya için ne yapsak az olduğunun farkındayız. Bu bilinçle, şehrimizi her yönüyle eskisinden daha güçlü hale getirmek, buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“417 Yatırım Teşvik Belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerin ekonomisini eski günlerine döndürecek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ’lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle deprem bölgesinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Özel destek programlarıyla bölgemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki diğer illerde uyguladığımız üzere yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Malatya’da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 417 Yatırım Teşvik Belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen 90 yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Malatya’mız dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi haline getirmek için, deprem bölgesine gerçekleştirilecek yatırımlara, ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da ihtiva eden en kapsamlı teşvik paketimizi sağladık.”

“Malatya 1 OSB’de 167 yeni iş yeri yapım işi için ihale çalışmalarına başladık”

Teşvik paketiyle birlikte Malatya’da 9 bin 351 vatandaşa istihdam sağlanacağını ve sabit yatırım tutarı 3,1 milyar TL’yi bulan 135 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini de hatırlatan Kacır, “Bakanlığımızca deprem bölgesi projeleri kapsamında Malatya ilimiz için, Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya Yeşilyurt’ta 327 Hektar büyüklüğünde bir yeri sanayi alanı olarak ilan etti. İşyerleri hasar görmüş üreticilerimizi tekrar üretime döndürmek için, Malatya 1 OSB’de 167 yeni iş yeri yapım işi için ihale çalışmalarına başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Malatya Yeşilyurt Sanayi Alanında proje tutarı yaklaşık 1,4 milyar TL olan 714 adet iş yeri yapıyoruz. 714 rakamını önümüzdeki dönemde artıracağız. Kalkınma ve istihdamı sağlayarak, üretimi tekrar canlandıracak, sanayimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

“433 milyonluk kredi hacmi oluşturduk”

KOBİ’leri tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Malatya’nın de kalkınmasında da can damarı olarak gördüklerini de vurgulayan Bakan Kacır, “KOBİ’lerimizin hızla toparlanmaları amacıyla deprem bölgesindeki bütün işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçları ile hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarını sildik. Depremin hemen ardından, iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla “Acil Destek Kredisi” başlattık. Destek programımızdan Malatya’da bin 287 işletme yararlanırken, 433 milyonluk kredi hacmi oluşturduk. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Dünya Bankası ile birlikte 450 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Böylece Malatya’da hasar durumuna ve ölçeğe göre 120 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar destek sunacağız. İlk 24 ayı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunduğumuz destek kredisinin süresi 36 aydır” diye konuştu.

“Sanayiden ticarete çok farklı alanlarda projeler geliştirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Malatya’ya yatırım yapmaya devam edeceklerini de kaydeden Bakan Kacır, şunları söyledi:

“Deprem felaketi sonrası; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ilimizde ekonominin gelişmesi, üretimin ve istihdamın artması için yoğun çaba içerisindeyiz. Depremden etkilenen bölgelerde altyapının iyileştirilmesi ve ekonomik toparlanmaya yönelik tedbirlerin alınması amacıyla; Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programını uygulamaya aldık. Malatya’nın altyapısının ve yaşam kalitesinin hızla iyileştirilmesi, ekonomik toparlanma ve büyümesine yönelik, Bölge Kalkınma İdaremiz DAP ve Fırat Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete çok farklı alanlarda projeler geliştirdik. Hazır giyim üreticilerimizi ve atölyelerde çalışan kardeşlerimizi desteklemek, üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak için inşa ettiğimiz Battalgazi Millet Bahçesi Tekstilpark. Evlerini kaybeden aileler için sosyal merkezler oluşturan Deprem Sonrası Sosyo-Ekonomik Hayata Geçişin Sağlanması Projesi. Depremde işyerlerini kaybeden kuyumcu esnaflarımız için hayata geçirdiğimiz Malatya Yeni Kuyumcular Çarşısı. Desteklerimizle inşa edilen Ankara Esnaf Çarşısı. Kayısı üreticilerinin verimini artıracak Kayısı Bahçelerinde Hasat Kullanımı Projesi. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin; kaba yem ihtiyacını giderecek Kaba Yem Üretim Tesisi. Bunlardan yalnızca bazıları”

5 Yeni projenin sözleşmesi imzalandı

Bugün de Malatya’nın üretim, istihdam ve ihracatına önemli katkılar sunacak projelerin imzalarını attıklarını belirten Kacır, “Malatya’mız için 5 projenin sözleşmesini imzalıyoruz. Yeşilyurt’ta 2 müzemizin restorasyonu. Hasarlı ticari alanlarımızın iyileştirilmesi. Malatya’da Sokak Hayvanları Barınak Projesi. Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi. Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkasının 2. Etabı Malatya’mıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Bu projelerle birlikte Malatya’nın hafızasını tekrardan inşa ederek, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da şehri yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Kacır, “Tarımsal Ortak Makine Parkları Kurulması Projesi; İlimizde tarımsal üretimi canlı tutmayı, tarımsal üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“Bugün imzasını attığımız beş proje ile şehrimize yaklaşık 210,5 Milyon TL daha destek sağlayacağız”

Bakan Kacır, “Deprem Sonrası Hasar Alan Ticari Alanların İyileştirilmesi Projesi, şehrimizin tarihi merkezinde yer alan küçük esnafa kalıcı yeni iş yerleri sağlayacak. Yeşilyurt’ta 2 müzenin restorasyonunu gerçekleştirerek Malatya’nın hasar gören/yıkılan turizm değerlerini tekrar inşa ediyor, turizme kazandırıyoruz. Malatya’da Sokak Hayvanları Barınak Projesi ile sokak hayvanlarımızın zarar gören barınaklarını yeniden inşa ediyoruz. Depremde iş yeri zarar gören sanayicilerimize yeni üretim alanları oluşturmak için bütün kaynaklarımızı seferber ettik. Daha önce ilk etabını yaptığımız Malatya 1.OSB’de fabrika kuluçkalarının 2.etabını hayata geçiriyoruz. 15 bin metrekare alanda 250 metrekarelik büyüklükte 60 işyeri daha inşa edeceğiz. Bu iş yerlerini gıda, tekstil, konfeksiyon, ağaç işleri/mobilya ve metal/makine sektörlerinde faaliyet gösteren ve depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize tahsis edeceğiz. Şimdi buradan da bir müjdeyi vermek istiyorum. İnşaat ve yapım maliyetlerini de dikkate alarak bu projenin bütçesini 165 milyona çıkarıyoruz. Bu projemizi bu yıl bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün imzasını attığımız beş proje ile şehrimize yaklaşık 210,5 Milyon TL daha destek sağlayacağız” sözcüklerini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, 6 Şubat’tan itibaren son 6 aylık dönemde Malatya’da 15 projeye yaklaşık 302 milyon TL ve DAP tarafından afet sonrası ivedi olarak hazırlanan projelere yaklaşık 50 milyon TL destek sağlandığını da aktaran Bakan Kacır, “İnşallah bu projeler ile birlikte Malatyamız ilerde çok daha iyi bir konumda yer alacak. Depremin yaralarını sarmakla kalmayacağız, şehrimizin hafızasını, ekonomisini yeniden canlandıracağız” diye konuştu.

Bakan Kacır’ın konuşmasının ardından imza törenine geçildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’nun katılımı ile 5 yeni proje için imza protokolü gerçekleşti.