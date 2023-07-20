Havaların ısınmasıyla birlikte deprem bölgesi Malatya’da turizm hareketliliği de başladı.

Deprem bölgesi Malatya’da havaların ısınmasıyla başlayan turizm hareketliliğin, normalleşme adımlarıyla hızlanması beklenirken, yerli turistler Arslantepe Höyüğünü’ne yabancı turistlerin ise Nemrut Dağı’na büyük ilgi duyuyor. Yurtdışında kente gelen Avusturya uyruklu Alexander Georg ile Doktor Isabel Volkert ise ziyaret ettikleri Nemrut Dağı’na hayran kaldı. Deprem sonrası özellikle bölgeyi ziyaret ederek tarihi yapıların durumunu yerinde görmek istediklerini belirten Alexander Georg ile Isabel Volkert Arslantepe Höyüğünü ile Nemrut Dağı’nın depremlerde etkilenmemesine çok sevindiklerini söyledi.

Nemrut Dağı sonrası Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Alexander Georg ile Isabel Volkert Müdür Vekili Ali Cengiz’le bir süre görüşerek Malatya’da bulunmaktan duydukları memnuiyeti ifade ettiler.