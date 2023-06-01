Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da oluşturulan konteyner ve çadır kentlerde sağlık hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri Malatya’da dört aylık süreçte yaklaşık 600 bin kişiye sağlık hizmeti verildi. Deprem sürecinde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayan kentte depremde etkilenen Doğanşehir ve Akçadağ Devlet hastanelerinde de hizmete devam edilirken, açılan 75 Aile Sağlığı Merkezi ile konteyner ve çadır kentlerde de aralıksız sağlık hizmeti veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Malatya’da kurulan konteyner kentlerde görev yapan Doktor Necati Karaaslan ile Hemşire Adalet Çelik, Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce depremzedelere yönelik sunulan sağlık hizmetlerinde 6 Şubat’tan bugüne herhangi bir aksaklık yaşanmayarak devam edildiğini belirtti. Doktor Karaaslan sorumluk bölgelerinde günübirlik hasta başvurularının 40 ila 50 aralığında değişim gösterdiğini belirterek depremzedelerin ilaçlarına kolaylıkla ulaşabilmesi için eczane hizmetlerinin de verildiğini söyledi.

Konteyner kentte yerleştirilen depremzede Vahap Kuldemir ise sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.