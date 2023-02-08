Deprem bölgelerinden Malatya’da depremin üçüncü gününde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Deprem bölgelerinden Malatya’da depremin üçüncü gününde enkaz altında arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Malatya’nın başta Battalgazi ilçesi olmak üzere birçok bölgesinde binalar yıkıldı. Yıkılan binalardan Özalpler Mahallesinde bulunan 7 katlı rezidansta ekipler tarafından yapılan enkaz altında arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde dron ile görüntülendi. Ekipler, enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.