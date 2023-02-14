Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya’da depremden etkilenen çocuklar için kurulan psikososyal destek çadırlarında görevli personeller etkinlikler düzenleyerek çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından Malatya’da depremden etkilenen çocuklar için kurulan psikososyal destek çadırlarında görevli personeller etkinlikler düzenleyerek çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor.

Malatya’nın da aralarında bulunduğu ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından depremden etkilenen çocuklar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İl Müdürlüğü bünyesinde sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi, sosyologlardan oluşan psikososyal destek ekipleri, çadır kentlerde ve geçici konaklama merkezlerinde kurulan psikososyal destek çadırlarını resimlerle, bayraklarla süsleyen ekipler çocuklarla oyunlar oynayıp, yüz boyama yapıp, resim çiziyor.

Elazığ Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli olarak gelen ve Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsündeki çadır kentteki psikososyal destek çadırında Psikolog olarak görev yapan Seda Bulut, amaçlarının depremden en çok zarar gören çocuklara destek olduğunu belirterek, “Bakanlığımız görevlendirmesi ile gönüllü olarak arkadaşlarımızla birlikte Elazığ’dan Malatya’ya geldik. Burada çadır alanlarında görevlendirdik. Öncelikli olarak çadırlarda ailelerle psikososyal destek anlamında görüşmeler yaptık. Depremden en çok etkilenen çocuklarımızla çadır alanında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, boyamalar yapıyoruz. Amacımız çocukların bir nebzede olsun bu durumu daha çabuk atlatması” dedi.