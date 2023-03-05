Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da, Sivas Esnaf Odaları tarafından kent genelinde depremden etkilenen 28 bin vatandaşa köfte ekmek ikram edildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da, Sivas Esnaf Odaları tarafından kent genelinde depremden etkilenen 28 bin vatandaşa köfte ekmek ikram edildi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da yaraların sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede depremin ilk anından itibaren Malatya’ya yardım getiren Sivaslı vatandaşlar, gerçekleştirdiği gıda yardımlarının yanı sıra, Sivas Esnaf Odaları tarafından da kent genelinde 28 bin kişiye köfte ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Depremzede vatandaşlar, deprem anından itibaren Sivas’tan yardım geldiğini belirtirken, köfte ekmek dağıtımı için de yetkililere teşekkür etti.

Köfte ekmek dağıtımının vatandaşlar için iyi olduğunu Malatya Lokantacılar ve Kebapçılar Oda Başkanı Murat Keskin, yaklaşık 40 kişilik ekibin Sivas’tan buraya geldiklerini belirtti. Keskin, “Köfte üzerine bu ikinci gelişleri. Çok şükür yemekten yana bir sıkıntı yok ama insanların farklı şeyler de yemesi için böyle bir karar alındı” dedi.

Depremde vefat eden insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Sivas Lokantacılar Odası Başkanı Serkan Akgül, “İlk günden itibaren bizim yüreğimiz burada attı. Bizim en yakın ilimiz Malatya olduğu için ilk günden itibaren Sivas’ta Esnaf Odaları Başkanımız Hakan Demirgil öncülüğünde kriz masası kurduk. Bütün illerimizin eksiklikleri neyse onları yetiştirdik. Biz Sivas köftesini Malatyalıların tatması için getirdik. Geçen geldiğimizde 13 bin civarında köfte ekmek verdik. Bu sefer gelişimizde de 15 bin kişilik getirdik” ifadelerini kullandı.

Malatya’dan tüm depremzedelere selam gönderen vatandaşlardan Serkan Çetin, “Hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sivas’tan Malatya ilimize gelen tüm Sivaslı kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.