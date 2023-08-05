Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremin ardından bölgede uzun üre çalışma yapan ve depremzedeler için prefabrik üreten Düzce Özel İdaresini Hatay Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü unutmadı. Deprem döneminde yapan çalışmalar için Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen’e teşekkür plaketi verdi.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde 11 şehirde yıkımlar yaşanmıştı. Asrın felaketi olan depremlerin ardından Düzce Özel İdaresi’ne bağlı ekipler aylarca deprem bölgesinde çalışma yürütmüş, arama kurtarma, enkaz kaldırma, depremzedeler için geçici yaşam yerlerinin kurulması çalışmalarında uzun üre görev almışlardı. Ayrıca depremzedeler için konteyner üretimi yapmak için 5 tane de imalathane kuran Düzce Özel İdaresinin çalışmalarından dolayı Tapu ve Kadastro Hatay Bölge Müdürlüğü teşekkür plaketi hazırladı. Plaketi ise Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen’e Bölge Müdürü Tamer Taşkıran adına Düzce Tapu Müdürü Gülsen Sağlam verdi.

Hayri Şen, “Personelimiz afet bölgesinde gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bölge halkının her zaman yanındayız ve kalbimiz her zaman onlarla birlikte olacak” dedi.