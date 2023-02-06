Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu.

7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin meydana geldiği bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede özellikle evleri yıkılan vatandaşlar ve müdahale için bölgeye giden ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması yardım toplama merkezleri oluşturdu.

Muğla genelinde 6 noktada yardım toplama merkezi oluşturuldu

İl genelinde 6 noktada oluşturulan yardım merkezlerinde deprem bölgesi için büyük önem taşıyan malzemeler toplanıyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar Menteşe, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Ortaca İlçelerinde belirlenen noktalara yardım eşyalarını bırakabiliyorlar. Yardım için toplanması gereken eşyalar ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Dr. Osman Gürün’ün sosyal medya hesabından detaylı olarak duyuruldu. Özellikle kişisel malzemeler olan kıyafet, battaniye, bebek bezi, tuvalet kağıdı, içlik, eldiven, uyku tulumu, çorap, polar, yorgan, bot, mont, yağmurluk gibi yardım malzemeler büyük önem arz ederken bu ürünlerin kullanılmamış olmasına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Kişisel malzemelerin yanı sıra çadır, jeneratör, ısıtıcı, el feneri, kalem pil, kova, küçük matkap gibi ihtiyaç malzemelerinin de merkezlere bırakılarak deprem bölgesine gönderilmesi için toplanmasına devam ediliyor.