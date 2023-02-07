Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderilmek üzere kışlık kıyafet, bot, ısıtıcı, battaniye gibi eşyalar için yardım kampanyası başlattı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderilmek üzere kışlık kıyafet, bot, ısıtıcı, battaniye gibi eşyalar için yardım kampanyası başlattı.

Bölgede ihtiyaç duyan kişilere dağıtılmak üzere temin edilecek kışlık yardımlar Liman mevkiinde bulunan Belediye Kültür ve Fuar Merkezi Alanında oluşturulan yardım toplama merkezinde toplanmaya başlandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, tüm vatandaşları desteğe davet ederek, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremi kendileri yaşamış gibi hissederek tüm imkanları dahilinde kampanyaya destek vermeye çalışan hemşerilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İhtiyaç fazlası kışlık giysi, bot, ısıtıcı ve battaniye gibi eşyalar toplama merkezimizden yola çıkacak araçlar ile deprem bölgesine ulaştırılacaktır’’ dedi.

Kan bağışı seferberliği

Giresun Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle deprem bölgesinde vatandaşların tedavilerinde kullanılmak üzere kan bağışı kampanyası da düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın koştuğu kan bağışı kampanyasıyla ilgili ise Başkan Şenlikoğlu, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Atapark’taki Belediye binasına gelerek form doldurduktan sonra Belediye önündeki kan bağışı aracında kan verebileceklerini söyledi.