Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için Hayrabolu’da diğer yardımların yanı sıra, deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için Hayrabolu’da diğer yardımların yanı sıra, deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bulunan atölyede deprem bölgesine gönderilmek üzere 20 adet seyyar tuvalet imal edildi. Burada üretilen seyyar tuvaletler deprem bölgesine gönderilerek, ihtiyaç halinde bölgedeki illere dağıtımı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, deprem bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan biri de tuvalet olduğunu ifade edip, bu yüzden seyyar tuvalet üretmeye başladıklarını belirterek, yapılacak seyyar tuvaletler tamamlandığında hemen deprem bölgesine göndereceklerini belirti.