Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, deprem bölgesi için hazırladığı “Kahramanmaraş Depremleri Enkaz-Hafriyat Malzemeleri Geri Dönüşüm ve Deprem Belleği Arazi Sanatı Projesi” için yetkilerden destek beklediğini söyledi.

Samsun Kültür ve Sanat Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, deprem bölgesi için hazırladığı “Kahramanmaraş Depremleri Enkaz-Hafriyat Malzemeleri Geri Dönüşüm ve Deprem Belleği Arazi Sanatı Projesi” için yetkilerden destek beklediğini söyledi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 15 gün geçti. Prof. Dr. Metin Eker, deprem bölgesi için sanatsal bir proje hazırladı. Proje hakkında bilgi veren Eker, “2023 Kahramanmaraş Depremleri Enkaz-Hafriyat Malzemeleri Geri Dönüşüm ve Deprem Belleği Arazi Sanatı Projesi’ başlıklı çalışma, deprem bölgesindeki enkaz kaldırma ve enkazı transfer çalışmalarının başladığı bu süreçte, enkazın ‘ayrıştırılmış ve zararsız beton malzemelerinden müteşekkil’ belli kısmının yeniden kullanımına bir alternatif olarak ‘arazi sanatı (land art)’ biçiminde adlandırılan sanatsal uygulamayla meydana getirilecek deprem ile ilgili bir bellek çalışması mahiyetinde ve geniş bir açık hava müzesi yapılanmasıyla hayata geçirilebilir kapsama sahiptir. Söz konusu proje için Samsun Kültür ve Sanat Platformu kimliğimizde ve özellikle Cumhurbaşkanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, deprem bölgesi valilik ve belediyeler ile işbirliği beklentisiyle projemizi ilgili makamlara ilettik. Dünyada ilk olma özelliğine sahip bu proje ile ülkemizin deprem konusundaki gerçeğini ve insanlarımızın bu konudaki bellek inşasını kalıcı kılabilmenin yollarından biri olarak sanatı ve tasarımı bir kez daha devreye sokarak büyük bir ‘Deprem Belleği Açık Hava Sanat Müzesi ve Arazi Sanatı Uygulamaları Projesi’ hayata geçirilebilir inancındayım. Bu konuda kamuoyundan ve siyasilerimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Metin Eker, projenin kazanımlarını şöyle sıraladı:

“Deprem bölgesinde oluşan milyarlarca m3/ton enkazın sahip olduğu fiziki hacmin büyüklüğü ile orantılı olarak hafriyat, moloz ve atık malzeme transferinin fiziki olarak yeniden değerlendirilmesini mümkün kılmak. Deprem bölgelerinin yaşadığı fiziki yıkımın yansı bulduğu acılar, kayıplar, psikolojik tahribat ve sosyal tahrifat için ve yeni deprem acılarının ve yıkımlarının yaşanmaması için kalıcı bellek inşasına ve pedagojik görsel konsantrasyona katkı sunmak. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bu vakanın ülkemiz ve milletimiz için anlamını ortaya çıkaran birlik, beraberlik, dayanışma, sahiplenme, paylaşma ve kucaklaşma hissiyatımızın kalıcılığına hizmet etmek. Çevreci hassasiyetler ve geri dönüşüm, sıfır atık gibi devletimizin ilgili bakanlıklarının icraatlarına ilave olarak deprem bölgesinde deprem sonrası oluşan atık malzemelerin de deprem enkazlarıyla bitlikte sanatsal ve estetik amaca hizmet etmesini sağlamak. Sanatın, estetiğin ve tasarımın pedagojik misyonundan faydalanmak. Uygun pilot bölgeler içinde ve geniş alanlara yayılabilecek bir fiziki katılım sanatı olarak arazi sanatı ile büyük bir açık hava müzesi ve ziyaretgahı hayata geçirmek. Deprem gerçeğimiz ile daha temaslı yaşamak ve bunu gelecek nesillere aktarmak."