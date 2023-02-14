Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, bölgede en büyük ihtiyaç olan mobil tuvaletlerin üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, bölgede en büyük ihtiyaç olan mobil tuvaletlerin üretimine başladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için 100 kişilik ekibiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Darıca Belediyesi, bölgede en büyük ihtiyaç haline gelen mobil tuvalet üretimi için harekete geçti. Belediyenin atölyesinde üretilen mobil tuvalet ve lavabolar, hızlı şekilde ihtiyaç bölgelerine ulaştırılacak. Depremin yaralarını birlikte sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Deprem bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan biri de tuvalet ve lavabo. Kendi atölyemizde mobil tuvalet ve lavabo üretmeye başladık. Ürünleri hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaştıracağız. Acımız büyük ama bu günleri hep beraber çok çalışarak hızla atlatacağız. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.