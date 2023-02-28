Depremin en büyük zararı verdiği Hatay’da bir taraftan yaralar sarılmaya devam ederken, bir taraftan da çiftçiler ’Hayat devam ediyor’ diyerek üretime geçip, tarlalarda çalışmaya başladı.

Depremin en büyük zararı verdiği Hatay’da bir taraftan yaralar sarılmaya devam ederken, bir taraftan da çiftçiler ’Hayat devam ediyor’ diyerek üretime geçip, tarlalarda çalışmaya başladı.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremde en büyük hasarı alan illerin başında ise Hatay yer aldı. Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bir taraftan da AFAD koordinesinde birçok kurum, STK ve gönüllünün desteğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehirde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan çiftçiler ise yeniden tarlalarına dönmeye başladı. Tarlalarına gelen çiftçiler, deprem öncesi ektikleri fideleri tek tek kontrol ederek, susuzluk ve soğuk nedeniyle zarar görenleri ayırıp yenilerini dikmeye başladı. Tarlalarda işçi bulamayan üreticiler, aileleriyle birlikte üretime geçerek ’Hayat devam ediyor’ mesajı verdi.

13 yakınını depremde kaybetti

Çiftçilikle uğraştıklarını belirten üretici Servet İğde, "Depremden önce yaptığımız şeylerdi. Bundan biz vazgeçemeyiz. İstemeye istemeye yapıyoruz ama yapacağız. Hayat devam ediyor, kaldığımız yerden devam, bırakıp gidemeyiz bir yere. Biz çalışıyoruz ailece ama çalışacak kimse yok. Arıyorum çalışacakları İstanbul’da, Antalya’da, Konya’da kimse kalmamış" dedi.

Depremden dolayı kuzenlerinden 13 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran İğde, kendilerinin de 3 katlı binalarının yıkıldığını belirterek, zor dışarı çıktıklarını kaydetti.

Tarlalarının bulunduğu mevkinin merkez Antakya ilçesi Zülfühan Mahallesi’nde olduğuna da dikkat çeken İğde, sebze ektiklerini ancak bu sene deprem nedeniyle geç kaldıklarını sözlerine ekledi.

Tarlada çalışanlardan Miyase Aksu ise, "Yaşayan, bir şekilde çalışacak. Üretecek, yiyecek, çocuklarına yedirecek. Bir şekilde hayat devam edecek. Depremden sağ çıktık. Bir kayınvalidem korkudan kaçarken ayağını kırdı. Evimiz yıkıldı, sağ salim çıktık çok şükür. Uğraşıp hayata devam etmek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.