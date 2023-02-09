Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin en fazla etkilediği kentlerden Hatay’a arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemesi taşınması için askeri helikopterler seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin en fazla etkilediği kentlerden Hatay’a arama kurtarma personeli ve ihtiyaç malzemesi taşınması için askeri helikopterler seferber oldu.

Yüzlerce binanın yerle bir olduğu, binlerce binanın da hasar gördüğü Hatay’da depremin 4’ncü gününde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan deprem sonrası askeri helikopterler, arama kurtarma personeli ve acil ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için seferber oldu. Helikopterler diğer illerden aldığı personel ve ihtiyaç malzemelerini İl Jandarma Komutanlığı bahçesine bırakıyor, buradan da malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.