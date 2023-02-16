Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından oluşabilecek salgın hastalık ve haşere riskine karşı bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından oluşabilecek salgın hastalık ve haşere riskine karşı bölgede ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen bölgelerde, alt yapının bozulması ile birlikte su ve temizlik malzemelerine erişimin kısıtlı olması gibi faktörler, salgın hastalıklar ile haşere oluşumu riskini de ortaya çıkardı. Uzmanlar, böyle dönemlerde üreme alanları arttığı için sinek, hamamböceği ve fare gibi haşerelerden kaynaklanan salgın hastalıklara çok dikkat etmek gerektiğini belirtirken, Osmangazi Belediyesi, bölgede haşere oluşumuna karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın çeşitli noktalarında çalışma yapan ekipler, vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı depremzedelerin kaldığı çadırların etrafları ve çöp konteynerlerini ilaçladı. Ekipler, uygulamalarında doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullandı.