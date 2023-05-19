19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde deprem bölgesi Adıyaman’da, tören düzenlendi.

Adıyaman Mansur Yardımcı Stadyumunda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Vali Vekili Muhammed Tugay, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Başsavcı Vekili Meriç Kapusuz Pınarbaşı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “19 Mayıs 1919’un 104. Yılını minnet ve gururla kutluyoruz. Çıkılan bu bağımsızlık yolunda, mücadelemizin azim ve kararlılığı bütün dünyaya gösterilmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Ağır bedeller ödeyerek can pahası kurulan cumhuriyetimiz, 19 Mayıs 1919’un armağan edildiği, tarih bilincine sahip ve milli değerlerini daima kişisel menfaatlerinin önünde tutan gençliğimiz sayesinde ilelebet yaşayacaktır. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bu anlamlı günü gençlerimize ve milletimize bayram kılan, bizlere bu aziz vatanımızı ve cumhuriyetimizi miras bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin kahraman şehitlerini ve ebediyete uğurladığımız gazilerimiz, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kutlamaya katılan sporcuların sergilediği gösteriler izledi. Protokol üyeleri zaman zaman sporcuların yaptığı etkinliklere eşlik etti.