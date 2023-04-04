Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’a ikinci turist kafilesi geldi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan afetin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı kente geçtiğimiz günlerde Güney Kore’den gelen ve kentin tarihi ile turistik alanlarını gezen 25 kişilik kafilenin hemen ardından yine Güney Kore’den 25 kişilik bir turist kafilesi daha geldi.

Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini gezecek olan Güney Koreli turist kafilesi ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "6 Şubat’ta yaşanan ve 11 şehrimizi etkileyen deprem afetinden sonra ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet olarak milletimizin her konuda yanında olduk ve yaralarımızı sarmaya, hayatı normalleştirmeye devam ediyoruz. Adıyaman’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun koordinasyonunda valilerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte ilk etap kalıcı konutlarının temelinin atılması, konteyner kentlerde yaşamın başlaması ve planlanan konteyner kentlerin hızlıca yaşama açılması, enkaz kaldırma çalışmaları gibi öncelikli hizmetler devam ederken; diğer yandan da otellerin hizmet vermeye başlaması, esnafımızın yeniden iş yerlerini açması, eğitim hayatının başlaması gibi önemli konularda da çok büyük mesafe aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Valiliğimiz ve Belediye Başkanlığımız ile otel işletmecileri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile yakın çalışma içinde kültür turizmini yeniden başlatıyoruz. Turistler Karakuş Tümlüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı’nı ziyaret edip halihazırda 694 yatak kapasitesi aktif olan Adıyaman’da konaklamışlardı. Rezervasyonlarını yaptıran 130 grubun ikincisi de bugün Adıyaman’a geldi. Güney Koreli grup havalimanında Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer tarafından karşılandı. Grup 2 gün Adıyaman’da olacak ardından Kapadokya’ya gidecek. 3. grubumuz da 6 Nisan’da geliyor. Her 2 günde bir 20-25 kişilik gruplar halinde Güney Kore, Japonya ve İtalya başta olmak üzere şimdilik 130 grup rezervasyonlarını yaptı. Sayıyı giderek artıracağız. Diğer ülkelerle ilgili çalıştığımız benzer süreci de çok yakın zamanda uygulamaya almış olacağız. Turistler sadece kültür turizmi değil Adıyamanlıların kalkınmasına destek olmak için de buradalar. Adıyaman’a 2022 yılında 31 bin 159’u yabancı turist olmak üzere 625 bin 208 turist geldi. Gelen turistler 278 bin 94 geceleme olarak konakladı. Adıyaman deprem öncesi 4 bin yatak kapasitesine sahipti. Şu anda açtığımız 5 otelin yatak kapasitesi 694, önümüzdeki günlerde 867 yatak kapasitesini daha hizmete almış olacağız. Diğer yandan şehrin önemli gastronomi işletmeleri de birer birer hizmet vermeye başladı. Bunun yanında da yeni şehir yerleşimi ve planlarında turizm tesisleri ile ilgili de özel bir çalışmayı yürütüyoruz. Adıyaman’ın yeniden kalkınmasında kaldıraç noktası kültür turizmidir" diye konuştu.