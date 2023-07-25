Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde “Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi” çerçevesinde 2 haftada 5 bin çocuğa göz taraması yapıldı.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi koordinesinde ve Genç Kızılay teşkilatı ile birlikte, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde konteyner kentlerde yaşayan küçük çocukların göz taramasını yapmak için gelen sağlık ve sevgi tırı, Diyarbakır’da konteyner kentte göz taramalarına başladı.

2 hafta içerisinde 11 ilde toplam 5 bin çocuğun göz taramasını gerçekleştirdiklerini söyleyen proje koordinatörü Aykut Çağlı, amaçlarının çadır ve konteyner kentte yaşayan çocuklara ulaşmak olduğunu söyledi.

Uzman doktorlar ve optisyenler ile birlikte 11 ildeki küçük çocukların göz taramalarını gerçekleştirdiklerini belirten Çağlı, “Önlenebilir Körlük ile Aydınlık Bir Yaşam Projesi" 2021 yılında Muş ilinde başladı. Bizler dezavantajı bölgelerde çocuklarımızın göz taramasını gerçekleştirdikten sonra tespit ettiğimiz kişileri ilgili sağlık kuruşlarına yönlendiriyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra rotamızı deprem bölgelerine çevirmiş bulunmaktayız" dedi.

Bugün de Diyarbakır’da konteyner kentte olduklarını dile getiren Çağlı, "Diyarbakır konteyner kentteyiz, buradaki küçük kardeşlerimizin göz taramalarını gerçekleştirip erken teşhis adına tespit ettiğimiz çocukları ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. 2 hafta içerisinde 5 bin çocuğumuzun göz taramasını gerçekleştirdik. Amacımız çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklarımıza ulaşmak. Projemiz depremden etkilenen 11 ildeki çocuklarımıza ulaşabilmek için hayata geçirilen bir proje. Arşivler istikâmetinde denemiş geçici çözümler yerine kalıcı çözümler bulmayı hedefliyoruz. Alanında uzman doktor, optisyen ve genç Kızılay teşkilatı ile saha faaliyetlerini sürdürüyoruz” diye konuştu.

Konteyner kentte yaşayan Enes Yavuz, sağlıkları için göz taraması yapıldığını ifade ederek, gözlerinde hiçbir bozulma olmadığını kaydetti.