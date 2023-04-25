Deprem bölgelerinde oy verme işlemlerinin yapılacağı konteynerler Düzce’de üretiliyor. 2 kabinli konteynerlerde vatandaşlar daha sağlıklı oy kullanabilecek.

Düzce Valiliği’nin koordinasyonunda Düzce’de 4 fabrikada deprem bölgeleri için konteyner üretimleri devam ediyor. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için deprem bölgelerinde oy kullanacak vatandaşlar için de Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde seçim konteynerleri yapılmaya başlandı. Deprem bölgelerindeki vatandaşların daha sağlıklı oy kullanabilmesi için tasarlanan konteynerler da 2 kabin bulunuyor. Ayrıca sandık görevlileri içinde 6 sandalye ve masalarda konteynerler ile birlikte deprem bölgelerine gönderiliyor.

Gümüşova OSB’de bulunan üretim merkezinde çalışmaların devam ettiğini dile getiren Düzce Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, “Seçim konteynerlerinde aynı anda 2 vatandaşımızın oy kullanabilecek kabinler bulunuyor. Bir tarafı perdeyle kapatılıyor. Diğer kısımlar ise sabit olarak yapıldı. Sandık görevlilerinin rahat bir şekilde vatandaşlar ile iletişim kurabileceği masa ve sandalyeler mevcut. Ürettiğimiz seçim konteynerlerimiz ihtiyacı olan bölgelere AFAD koordinasyonunda gönderilecek. Seçimden sonra bu konteynerler orada farklı hizmetler için kullanılmaya devam edilecek” dedi.