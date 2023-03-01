Yenimahalle Belediyesi, deprem bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Büyük felaketin ilk gününden itibaren ilçe sakinlerinin de desteğiyle düzenli olarak afet yerlerindeki temel ihtiyaçları karşılamaya çalışan Yenimahalle Belediyesi, son olarak Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki depremzede vatandaşların ihtiyacı olan malzemelerinin yüklü olduğu iki tırı daha yola çıkardı.

Yenimahalle Belediyesi, deprem bölgelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Büyük felaketin ilk gününden itibaren ilçe sakinlerinin de desteğiyle düzenli olarak afet yerlerindeki temel ihtiyaçları karşılamaya çalışan Yenimahalle Belediyesi, son olarak Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerindeki depremzede vatandaşların ihtiyacı olan malzemelerinin yüklü olduğu iki tırı daha yola çıkardı.

Yenimahalle’den tırlara yüklenen altışar kişilik kış şartlarına uygun yalıtımlı 200 adet çadır, 100 adet ısıtıcı soba, seyyar tuvalet, 5 bin adet kefen, 1 ton kedi ve köpek maması Hatay’a doğru yola çıktı. Bugüne kadar içleri yardım malzemeleri ile dolu olan ve depremin ağır hasar verdiği illere yollanan tırların sayısı böylece 102’ye ulaştı. Vatandaşların en büyük ihtiyacının barınma olması nedeniyle Yenimahalle Belediyesi bölgeye gönderilmek üzere 5 bin çadır daha sipariş etti.

"İmkanlarımızın tümünü seferber ettik"

Deprem bölgesinde yaşanan acıları biraz olsun hafifletebilmek ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaşanan deprem felaketi sonrasında on binlerce vatandaşımızı kaybettik, acımız büyük. Ancak sağ kurtulan vatandaşlarımızın da temel ihtiyaçlarını karşılamak adına hayırseverler, gönüllü vatandaşların da desteğiyle personelimizin tümünü seferber etmiş durumdayız. Depremin acısını yaşayan yurttaşlarımız kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını tez elden sarabilmek adına imkânlarımız ölçüsünde tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Yardımların doğru yerlere ulaşması için aynı zamanda başkanı olduğum İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekterimizi de bölgede görevlendirdik. Birlik ve belediye olarak yardımlarımız devam edecek" dedi.