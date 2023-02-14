Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ili olumsuz etkileyen depremlerde Düzce Üniversitesi, afet bölgeleri için önemli sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atarak büyük destek sağladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ili olumsuz etkileyen depremlerde Düzce Üniversitesi, afet bölgeleri için önemli sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atarak büyük destek sağladı.

Tıbbi malzemelerin yer aldığı 2 tam donanımlı ambulans; kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve hijyen malzemeleri ve dayanıklı kuru bakliyat ürünleri, yakacak odun olmak üzere birçok ihtiyaç maddesinden oluşan 1 tır ve sadece su ihtiyacını karşılamak üzere 1 tır olmak üzere 2 tırı ve 2 ambulansı deprem bölgelerine gönderen Düzce Üniversitesi, depremzede vatandaşlarımıza yardım elini uzattı.

Elbistan’a 14 ve Samandağ’a 14 olmak üzere 28 kişilik teknik ve sağlık ekipleriyle deprem bölgelerinde arama-kurtarma faaliyetlerine de katılan Düzce Üniversitesi, devletimiz ve depremzede vatandaşlarımızın yanında yer alarak bölge insanıyla gönül köprüleri kurdu.

Depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını seferber eden ve yoğun bir şekilde afet bölgelerine destek olmaya çalışan Düzce Üniversitesi, bölge halkının yaralarını sarmak ve acılarını azaltmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.