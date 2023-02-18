10 ilde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremin 13’üncü gününde, deprem bölgesindeki salgın hastalıkları engellemek amacıyla toplam 576 bin maske, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 kargo uçağına yüklenerek Adana İncirlik Hava Üssü’ne gönderildi.

Deprem bölgesindeki salgın hastalıkları engellemek amacıyla toplam 576 bin maske, Atatürk Havalimanı’ndan kalkan 2 askeri kargo uçağı ile Adana’ya gönderildi.

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