Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Yılı ve Polis Haftası’nda deprem bölgesinde görev yapan polisler için iftar programı düzenledi.

Adıyaman ve Gölbaşı ilçesinde çeşitli hizmetleriyle depremzedelerin yanında olan Altınordu Belediyesi, düzenlediği iftar programında Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü teşkilatı mensupları ile ailelerini ağırladı. Belediye’nin Ramazan ayı boyunca her gün binlerce kişiye iftar yemeği ikram ettiği çadırda düzenlenen programda şehitler için dualar edildi.

Program sonunda açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Kardeş şehrimiz Adıyaman Gölbaşı’nda kardeşlerimiz ile Ramazan sevincini ve iftar bereketini paylaştığımız kardeşlik soframızda bu akşam iftarda kahramanlarımızı ağırladık. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’mızın 178. Yılı ve ‘10 Nisan Polis Haftası’ münasebetiyle düzenlediğimiz iftar programında Gölbaşı Polis teşkilatımızın kahraman mensuplarını ve kıymetli ailelerini ağırladık. 178 yıldır olduğu gibi yaşadığımız deprem felaketinde de canını hiçe sayarak gecesini gündüzüne katıp üstün vazife şuuru ile daima milletimizin hizmetinde ve yanında olan Polis Teşkilatı’mızın tüm kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile güzel memleketimiz Ordu’muz ve Altınordu’muzun huzuru ve güvenliği için fedakarca vazife yapan Emniyet mensuplarımız başta olmak üzere Türk Polis Teşkilatı’mızın 178. Kuruluş yılını ve Polis Haftası’nı tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Programa, Gölbaşı Koordinatör Valisi Yılmaz Doruk, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Gölbaşı Emniyet Koordinatörü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Soner Bal ve Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal ile polisler ve aileleri katıldı.