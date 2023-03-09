AK Parti Gaziantep Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, afetzedelerin yaralarını sarmak için hazırlanan Afet Yeniden İmar Fonu kurulması ile ilgili kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü bildirdi.

Komisyon Sözcüsü Koçer yaptığı açıklamada, “Ülkemiz 6 Şubat tarihinde asrın felaketi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. 11 ilimizin etkilendiği deprem bölgesinde büyük bir yıkım yaşandı. 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Afetzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için komisyonumuzda görüştüğümüz kanun teklifi ile afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları karşılanacak, depremle yıkılan şehirlerimiz hızla ayağa kalkacak. Afet nedeniyle yapılan bağış, yardım ve hibeler, bu kanunla kurulacak fonda toplanarak şehirlerimizin imarı için kaynak aktarılacak. Bağış, yardım ve hibeler bu fonda bir araya toplanarak afet bölgesinin imarı için kaynağın yönetilmesi ve aktarılması imkanı sağlanmış olacak. Afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları bu fondan karşılanacağı gibi bütçeden fon için ödenek ayrılabilecek ve diğer fonlardan bu fona aktarım yapılabilecek. Yönetim Kurulunun Bakanlardan oluştuğu Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kuruluna Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık yapacak. Şeffaf bir yönetimle çalıştırılacak bu fon ile muhtemel afetler için de kaynak sağlanmış olacak. Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Kanunun milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.