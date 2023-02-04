DÜZCE (İHA) – Deprem yıkıcı etkisinin yanı sıra yer küre hareketleri ile yeryüzüne çıkan radon gazı ile kanser de yapabiliyor. Özellikle deprem bölgelerinde hasarlı evlerin zeminlerinde oluşan çatlaklardan ve kullanılan kuyu sularına dikkat çeken Düzce Özel Çağsu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat, uyarılarda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Deprem yıkıcı etkisinin yanı sıra yer küre hareketleri ile yeryüzüne çıkan radon gazı ile kanser de yapabiliyor. Özellikle deprem bölgelerinde hasarlı evlerin zeminlerinde oluşan çatlaklardan ve kullanılan kuyu sularına dikkat çeken Düzce Özel Çağsu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat, uyarılarda bulundu.

Meydana gelen depremlerin ardından toprakta ve yapılarda oluşan çatlaklardan yeryüzüne çıkan radon gazı aynı zamanda kuyu sularında da yoğun şekilde bulunuyor. Radon gazı sismik aktivitenin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla görülüyor ve insan sağlığını tehdit ediyor. Düzce Özel Çağsu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat, Amerika’da yapılan çalışmalarda yüz hastadan ikisinin radon gazına maruz kalınması nedeniyle kanser olduğunu belirterek, “Akciğer kanseri ile radon gazı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Amerika’da yapılan çalışmalarda yüz hastadan ikisinin radon gazına maruz kalınması sonucunda kanser olduğunu biliyoruz” dedi.

Acat özellikle, bodrum katlarda yaşayanların evlerini sık sık havalandırmaları gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle depremlerin yaşandığı ve yer altı sularının yoğun olarak kullanıldığı şehirlerde ev ortamlarında radon gazının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Özellikle bodrum katı olan evlerde deprem nedeni ile çatlak oluşmuşsa bu evler sık sık havalandırılmalı. Düzce’de yaşayan, bodrum katında kalan ve duvarlarında çatlaklar olanlar evlerini sık sık havalandırmalı. Evlerde kuyu suyu kullanılmamasını da tavsiye ediyorum” diye konuştu.