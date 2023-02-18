Çankırı Karatekin Üniversitesi, deprem bölgelerinde başlatılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, deprem bölgelerinde başlatılan hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda görevli inşaat mühendisi ve teknikerleri de depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman ve Hatay’da hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.