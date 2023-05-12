Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okullarda görev yapan 253 gönüllü personel ve öğretmene, deprem bölgelerinde arama kurtarma, çadır kurma, yardımların tasnif ve dağıtımı, çadır yönetimi konularındaki çalışmaları dolayısıyla plaket verildi.

Suphi Öner Öğretmen Evinde düzenlenen törenle, asrın felaketinde deprem bölgelerinde faaliyetlere katılan 253 personel ve öğretmene gösterdikleri çalışmalar dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca tarafından plaket takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Koca, "06 Şubat 2023 tarihinde milletçe yaşadığımız elim afette yaraları sarmak için devletimiz ve milletimizle omuz omuza verdik. Milli Eğitim camiamız personeliyle, öğretmeniyle sahada ihtiyaç duyulan her alanda devletimizin ve milletimizin yanında oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, asrın felaketinde gönüllü olan personel ve öğretmenlerimize teşekkürünün bir ifadesi olarak hazırlanan bu plaketleri çok kıymetli meslektaşlarıma takdim etmekten onur duyuyorum. Milletini hiçbir koşulda yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma, personelimize en kalbi duygularımla bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz birlik oldukça her türlü zorluğun üstesinden gelebilir, en zorlu koşullarda bile ülkemizi ayağa kaldırabiliriz. Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın, birliğimize dirliğimize zeval vermesin" dedi.