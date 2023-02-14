Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere Bandırma Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde seri üretimine başlanan çadır sobalarına yoğun talep gelmeye başladı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere Bandırma Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde seri üretimine başlanan çadır sobalarına yoğun talep gelmeye başladı.

Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geçen hafta seri üretimine başlanan çadır sobalarından günlük 50 adet imal ediliyor. İlk etapta 173 soba deprem bölgesine gönderildi. Çadır sobalarının nakliyesini özel bir firma üstlendi.

Okul Müdürü Şefik Açar ve üretime katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bandırma eğitim camiası olarak deprem bölgesine yardımlarının devam edeceklerini ifade etti.

Açar: “Günlük 50 soba imal ediyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Şefik Açar, "Öncelikle deremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler de katkı sağlamak adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün talimatlarıyla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesiyle en kış günü ısınma ihtiyaçlarını gidermek için soba eksikliğini tespit ettik. Bu konu ile çalışmalar yürütüyoruz. Okulumuzun her alanında öğretmenlerimiz bu işlerde görev alıyor. Sadece metal işlerindeki öğretmenlerimiz değil, diğer öğretmen arkadaşlarımızda birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Günlük ortalama 50 soba imal ediyoruz. Kapasiteyi artırarak 70’i hedefliyoruz. Geçtiğimiz gün 173 sobayı deprem bölgesine gönderdik. Halihazırda da 193 sobamız paketlendi ve gönderime hazır vaziyettedir. Elimizin yettiğince bu süreçte oradaki insanlarımızın ısınmasına katkı sağlayabiliriz” dedi.

Balat: “depremzede mağdur bizim ihtiyacımız yok siz onları başkasına verin”

Devlet Demir Yolarında çalışan ve gönüllü olarak Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde imalata yardım eden Abdullah Balat, geçen gün gittiği Malatya’da deprem bölgesini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Balat, “Demir yollarında tren vagonlarında mağdur olan vatandaşlar kalıyordu. Halkımız o kadar çok duyarlı ki “bizim ihtiyacımız yok siz onları başkasına verin" diyecek kadar hassas bir toplumumuz var. Deprem bölgesinde gıda- kıyafetlerden öte insanlarımız üşüyor. Malatya’da gece hava sıcaklığı eksi 22 dereceleri gördük. O bölgede de ısınma ihtiyaçları var. Yol kenarlarında imkânı olan vatandaşlar ellerinde olan poğaça, çay ikram etmek istiyor. Enkazın başında üşüyen insanlar, umutla bekleyen aileler göçük altında ailelerinden sağ çıkar mı diye bekleyiş içerisindeler. Memleketim Dursunbey, herkes ne yapabilirim umuduyla yarayı sarmak istiyor" ifadelerini kullandı.