Kırşehir’de AFAD tarafından organize edilen ve farklı kamu kurumlarının desteğiyle yürütülen bilgilendirmede jandarma köpekleri ilgi odağı oldu.

AFAD deprem yönetimi bilgilendirmesinde, jandarma uyuşturucu ve kaçak tütünle mücadele köpekleri çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekti. Jandarma ekipleri tarafından özel eğitilen köpekler, aldıkları eğitimleri sergiledi. Cacabey Meydanında oluşturulan platformlarda görev alan köpekler özel eğitimlerden geçerek uyuşturucu ve kaçak tütün gibi maddeleri bulmak için kullanılıyor. Ekipler, bu köpekler sayesinde daha etkili operasyonlar gerçekleştiriyor ve topluma hizmet ediyor. Kırşehir, Ankara ve Kayseri karayolu üzerinde düzenlenen operasyonlarda Tapa (Uyuşturucu), Fıstık (Kaçak Tütün) köpekleri yüksek oranda uyarıcı maddenin yakalanmasında da etkin görev alıyor. Jandarma birimleri tarafından açılan sergi ve KADES uygulaması bilgilendirmesi de Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, asayiş birimleri ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Kadınlar için bilgilendirme broşürleri dağıtılan alanda 6284 sayılı kanun da aktarılıyor.

Deprem anında nelerin yapılması gerektiğinin simülasyon aracıyla gösterildiği alanda konuşan AFAD Kırşehir İl Müdürü Ömer Bozkurt; risk odaklı afet yönetimi anlayışına geçiş yapıldığını ve eğitimlerin önem kazandığını söyledi. Cacabey Meydanında 2 gün yapılacak bilgilendirme faaliyetinde 250 personel görev alıyor.