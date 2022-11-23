Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem, Bolu’da da etkisini hissettirdi. Düzce ve Bolu’da market raflarındaki ürünlerin devrildiği, araçların ve binaların sallandığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem, Bolu’da da etkisini hissettirdi. Düzce ve Bolu’da market raflarındaki ürünlerin devrildiği, araçların ve binaların sallandığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah saat 04.08’de Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Düzce’de olduğu gibi Bolu’da da etkisini hissettirdi. Düzce ve Bolu’da deprem anları anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Yakabayat köyündeki tek katlı bir evin sallandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Beşik gibi sallanan evdeki vatandaşlar büyük korku yaşarken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi’nde bulunan markette ise raflarda bulunan tüm ürünler yere devrildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.