Sarsıntının başlamasıyla beraber suda hareketlilik başlarken, depremin şiddetini artırdığı anlarda ise havuz taştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri’de de hissedildi. Deprem anında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kampüsünde bulunan olimpik havuz taştı.

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