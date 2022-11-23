Düzce’de yaşanan depremde tek başına yaşayan özel gereksinimli kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Deprem sonrasında kendini engelli aracıyla dışarıya zar zor atan ve Düzce Belediyesi’nin kurduğu standa giderek kalacak yeri olmadığını söyleyen kadın bakımevinde geçici olarak konaklatılacak.

Düzce’de yaşanan depremde tek başına yaşayan özel gereksinimli kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Deprem sonrasında kendini engelli aracıyla dışarıya zar zor atan ve Düzce Belediyesi’nin kurduğu standa giderek kalacak yeri olmadığını söyleyen kadın bakımevinde geçici olarak konaklatılacak.

Nusrettin Mahallesi’nde bulunan dört katlı binanın giriş katında yaşayan özel gereksinimli 51 yaşındaki Nesrin Yanık, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tek başına yaşayan kadın kendisini engelli aracıyla zar zor dışarıya attı. Evinde büyük hasar oluşan Yanık, Düzce Belediyesi önünde belediye ekiplerinin kurduğu standa aracıyla gelerek kalacak yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Deprem günü yaşadığı korkunun yanı sıra kalacak yeri olmayan kadına Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı. Nesrin Yanık, geçici bir süreliğine konaklatılmak üzere bakımevine gönderildi.

“Rüya sandım, bağırış seslerine uyandım”

Nesrin Yanık, “Dört katlı bir binanın giriş katında yaşıyorum. Uyku öncesi ilaç aldığım için sallantıyı hissettim ama rüya sandım. Sonrasında bağırış seslerine uyandım. Ve o esnada deprem olduğunu anladım. Karanlıktı, ışığı yakmaya çalıştım ama ışık yanmadı elektrikler yoktu. Telefonumun fenerini yaktım, fenerle bir şeyler yapmaya çalıştım. Ancak montumu ve telefonumu alarak kendimi sokağa attım. Kendim çıktım, kimsem yok ben yalnız yaşıyorum. Daha sonra aracımın aküsünü almak için eve girdiğimde çok fazla zarar olduğunu gördüm. Duvarlar yarılmış, her şey yerle birdi. Hasar çok fazla” diye konuştu.