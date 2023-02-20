Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin’de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. O sırada markette kasada duran bir kişinin tezgahın üzerinden atlayarak kaçması da görüntülerde yer aldı.

Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremin şiddetli hissedildiği Mersin’de panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. O sırada markette kasada duran bir kişinin tezgahın üzerinden atlayarak kaçması da görüntülerde yer aldı.

Hatay’da ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. Mersin’de de şiddetli hissedilen deprem paniğe neden olurken, o anlardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı. Tarsus ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kasada görevli çalışanın tezgahtan atlaması ve müşteri ile birlikte kaçması yer aldı. Akdeniz ilçesindeki bir başka görüntüde de kasada görevli bir şahsın kaçma anı kaydedildi.