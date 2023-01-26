Trabzon il Afat ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde geçen yıl düzenlenen” “Deprem anı ve tahliye” tatbikatına 176 bin 654 kişi katıldı.

Trabzon il Afat ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde geçen yıl düzenlenen” “Deprem anı ve tahliye” tatbikatına 176 bin 654 kişi katıldı.

Trabzon il Afat ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl düzenlenen “Deprem anı ve tahliye” tatbikatlarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm okullar (öğretmen, öğrenci ve çalışan), Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Müftülüğü bünyesindeki tüm kurum ve kuruluşlar ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK Yurtlarındaki öğrenci ve çalışanlar katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatlara 176 bin654 kişi katıldı.

Trabzon Afet Müdahale Planında 27 Mayıs 2022 tarihinde Artvin- Giresun-Gümüşhane-Rize Valilikleri ve Trabzon kurtarma personelinin katılımıyla bölgesel masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. Ayrıca 2 Haziran 2022 tarihinde Vakfıkebir İlçesi’nde ulusal düzeyde Sel/Taşkın Tehlikesi ve Erken Uyarı Tatbikatı, 5 Ekim 2022 tarihinde ise Araklı İlçesi’nde bölgesel düzeyde TAMP saha uzantılı Masa başı tatbikatı icra edildi.

Eğitim ve tatbikatlar çerçevesinde 2022 yılı içerisinde, 130 Kamu, 667 Okul, 2 özel sektör, İl Sivil Toplum ve İlişkiler Müdürlüğüne bağlı bin 63 Dernek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 18 Yurt ve 10 Gençlik Merkezi olmak üzere toplam 605 bin 85 kişiye (Afet Farkındalık ve Okul Afet Farkındalık) eğitimi verildi. Aynı yıl içerisinde 43 bin 808 kişiye (Çadır Kurma Eğitimi, Çığda Arama ve Kurtarma, Hafif Arama ve Kurtarma, Yangın Farkındalık Eğitimi, KBRN, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi, İlk Yardım Farkındalık Eğitimi, İnsani Yardım ve Psikososyal Destek Eğitimi) eğitimleri verilerek akabinde de tatbikatlar yapıldı.