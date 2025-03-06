Balıkesir’in Erdek ilçesinde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında 911 Arama ve Kurtarma Derneği tarafından Erdek Belediyesi’nde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi. Depreme karşı hazırlıklı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Toplumda bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 2025 Afet Tatbikatı Yılı kapsamında yapılan çalışmalarda 911 Arama ve Kurtarma ekibinin yanı sıra Erdek Belediyesi Sağlık İşleri, elektrik ve doğalgaz ekipleri yer aldı.

Tatbikat sırasında verilen alarmın ardından belediye çalışanları ve meclis üyeleri "Çök-Kapan-Tutun" tekniğini uygulayarak deprem anında yapılması gerekenleri birebir deneyimledi. Depremin sona erdiği uyarısının ardından bina 3 dakika 40 saniye içinde tahliye edildi.

Senaryo gereği mahsur kalan vatandaşların olduğu bilgisi üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan kişilerin itfaiyeci usulü, travma tahtası ve yüksek açı kurtarma teknikleri kullanılarak kurtarılması uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından 911 Arama ve Kurtarma ekibine teşekkür edilirken, afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.