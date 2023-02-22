6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bir iş yerinin kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, deprem anında bahçedeki iş makineleri sallanıyor. Depremin 16’ncı saniyesinden sonra bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı da görülüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem anı Adıyaman’da kameralara böyle yansıdı.

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