Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin şehir genelindeki enkazlar da kurtarma çalışması yaptığı kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, çok sayıda binanın da hasar gördüğü bildirildi. Ekiplerin şehir genelindeki enkazlar da kurtarma çalışması yaptığı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye’den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Adana merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Merkez ilçelerde ekipler kurtarma çalışması yaparken, Tufanbeyli ilçesinde de bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi. Tüm ekiplerin seferber edildiği Adana’da en kazlardan kurtarma çalışması yapıldığı kaydedildi.