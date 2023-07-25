Antalya’nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanıldığı belirtilen yerde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında, bir otele ait ardiye ve lojmanda büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Yangın, Manavgat’ın Side Mahallesi 1541 ve 1542 sokakların birleştiği yerde bulunan otel personel lojmanının yanında ardiye olarak kullanılan depoda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Yangını erken fark eden lojmanın güvenlik görevlisi, personeli uyandırıp tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda rüzgarın etkisiyle yayılan ve lojmanın önündeki ot ve çalılıklara da sıçrayan yangın söndürülürken, ardiye ve otel lojmanında zarar meydana geldi.