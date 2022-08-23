Antalya’da bir depoda evsiz şahıslar tarafından çıkarılan yangın kısa sürede söndürüldü.

Diyarbakır’da çırak olarak girdiği matbaa atölyesinde geçen ömür

Diyarbakır’da çırak olarak girdiği matbaa atölyesinde geçen ömür

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